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Слуцкий: зачем Дзюбе заканчивать карьеру, если он в порядке? Лучше перейти в топ-клуб РПЛ

Слуцкий: зачем Дзюбе заканчивать карьеру, если он в порядке? Лучше перейти в топ-клуб РПЛ
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Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о перспективах Артёма Дзюбы. Он считает, что 36-летнему форварду ещё не нужно завершать карьеру, так как он хорошо проявляет себя в «Акроне». Вероятно, Дзюба ещё перейдёт в топ-клуб РПЛ, который будет бороться за чемпионство, отметил Слуцкий.

— Рекорды Артем ещё не все побил.
— Он, собственно, ради этого и продолжает карьеру – ради двух рекордов: Лоськова и Кержакова. И может вполне это сделать до зимней паузы.

— И закончить.
— А зачем ему заканчивать, если он в порядке? Перейти в команду, которая борется за чемпионство, — сказал Слуцкий в подкасте на канале «Т-Лиги».

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