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Нападающий ЦСКА Мусаев рассказал, какой европейский клуб поддерживает

Нападающий ЦСКА Мусаев рассказал, какой европейский клуб поддерживает
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, болельщиком какого европейского клуба является.

– За кого болеешь в Европе?
– Люблю «Арсенал». Нравится «Манчестер Юнайтед», потому что за него болеет брат. С ним смотрел все матчи, — сказал Мусаев.

Мусаеву 23 года, профессиональную карьеру Тамерлан начал в футбольном клубе «Балтика» Калининград. За «КАМАЗ» и ульяновскую «Волгу» нападающий выступал на правах аренды. С зимы 2024 года Мусаев играет за ЦСКА. В сезоне-2024/2025 Тамерлан провёл 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда армейцев в € 3 млн.

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