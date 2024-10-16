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Чистяков объяснил, почему решил не уходить из «Зенита»

Чистяков объяснил, почему решил не уходить из «Зенита»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, почему решил остаться в клубе из Санкт-Петербурга минувшим летом. Футболист уверен, что у него есть возможность конкурировать за место в основном составе сине-бело-голубых. Чистяков заявил, что может вернуться на свой прежний уровень.

«Зачем летом остался в «Зените»? Это было моё желание. И, конечно, я хочу вернуть место в основном составе. Ведь если не играю, значит, недостаточно хорош. Если бы был хорош, то играл бы. Я изъявил желание остаться, потому что понимаю, что могу бороться и конкурировать. В «Зените» у меня были хорошие времена. Уверен, могу вернуться на этот уровень», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, в летнее трансферное окно интерес к Чистякову проявляли несколько клубов РПЛ. Однако сам Дмитрий принял решение остаться в стане сине-бело-голубых.

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