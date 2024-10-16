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Ледяхов: финансовый разрыв «Спартака» с «Газпромом» будет и никуда не денется

Ледяхов: финансовый разрыв «Спартака» с «Газпромом» будет и никуда не денется
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Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на новости, что в московском клубе ввели так называемый потолок зарплат. По его мнению, это вряд ли как-то навредит клубу. Ведь разрыв с «Газпромом» в финансовом плане был и до введения потолка зарплат.

«Если этот потолок вообще есть, то они всё рассчитали. Я не вижу, что это может как-то навредить клубу, а руководство вправе распоряжаться своими финансами. Разрыв с «Газпромом», естественно, будет и никуда не денется», — приводит слова Ледяхова Metaratings.

Напомним, «Спартак» идёт на шестом месте в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

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