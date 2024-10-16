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19:30 Мск
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РПЛ опубликовала расписание заключительных туров 2024 года

РПЛ опубликовала расписание заключительных туров 2024 года
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Российская Премьер-Лига на официальном сайте представила расписание матчей 16-18-го туров сезона-2024/2025.

Расписание матчей чемпионата России (время — московское):

16-й тур

22 ноября, пятница

19:00. «Рубин» – «Акрон»

23 ноября, суббота

12:00. «Оренбург» – «Зенит»
14:15. ЦСКА – «Ростов»
16:30. «Химки» – «Краснодар»
18:00. «Спартак» – «Локомотив»

24 ноября, воскресенье

14:00. «Крылья Советов» – «Ахмат»
16:30. «Факел» – «Динамо» Москва
19:00. «Пари НН» – «Динамо» Махачкала

17-й тур

30 ноября, суббота

14:00. «Акрон» – «Оренбург»
16:30. ЦСКА – «Рубин»
19:00. «Ростов» – «Пари НН»

1 декабря, воскресенье

14:00. «Локомотив» – «Химки»
16:30. «Зенит» – «Крылья Советов»
19:00. «Динамо» Махачкала – «Факел»
19:30. «Краснодар» – «Спартак»

2 декабря, понедельник

19:00. «Ахмат» – «Динамо» Москва

18-й тур

7 декабря, суббота

14:00. «Спартак» – «Пари НН»
16:30. «Зенит» – «Акрон»
16:30. «Ростов» – «Крылья Советов»
19:00. «Динамо» Махачкала – «Рубин»

8 декабря, воскресенье

14:00. «Динамо» Москва – «Химки»
16:30. «Факел» – ЦСКА
19:00. «Ахмат» – «Оренбург»
19:30. «Краснодар» – «Локомотив»

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