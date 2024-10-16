Пол Гаскойн заявил, что ему жаль тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага

Бывший английский нападающий Пол Гаскойн заявил, что ему жаль тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. После семи туров АПЛ нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

«Знаете, я вижу эту ситуацию такой же, какая была у меня, когда я играл. Я знал, что я хорош, знал, что любой, кто придёт после меня, не справится. То же самое происходит в «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона. Даже Моуринью был не так хорош, как и Дэвид Мойес. Честно говоря, мне жаль тен Хага. Я бы хотел, чтобы Фергюсон возглавил эту команду хотя бы на один сезон, и мы бы посмотрели, что он может сделать с этими игроками», — приводит слова Гаскойна Sportscasting.