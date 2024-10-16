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Пол Гаскойн заявил, что ему жаль тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага

Пол Гаскойн заявил, что ему жаль тренера «Манчестер Юнайтед» тен Хага
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Бывший английский нападающий Пол Гаскойн заявил, что ему жаль тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. После семи туров АПЛ нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

«Знаете, я вижу эту ситуацию такой же, какая была у меня, когда я играл. Я знал, что я хорош, знал, что любой, кто придёт после меня, не справится. То же самое происходит в «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона. Даже Моуринью был не так хорош, как и Дэвид Мойес. Честно говоря, мне жаль тен Хага. Я бы хотел, чтобы Фергюсон возглавил эту команду хотя бы на один сезон, и мы бы посмотрели, что он может сделать с этими игроками», — приводит слова Гаскойна Sportscasting.

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