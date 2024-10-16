Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: отдавал бы «Золотой мяч» Месси, пока он жив и играет

Валерий Непомнящий: отдавал бы «Золотой мяч» Месси, пока он жив и играет
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о претендентах на «Золотой мяч».

«Я бы отдавал «Золотой мяч» Месси, пока он играет и жив (смеётся). Шучу! На самом деле, столько кандидатов, непонятно, какие критерии для этого используют. Мне нравятся много футболистов, но выбрать одного не в моих силах. Понимаю, что, скорее всего, награду отдадут Винисиусу, но у него шлейф — не очень дружит с публикой.

Поверьте мне, сколько этих наград выдают, я так никогда не понимал, как люди оценивают. Мбаппе только начал подниматься, начинаются к нему придирки, с чем-то его засекли. Холанд блистал, сейчас о нём говорят не очень. И тот, и другой просто выдающиеся игроки — на века. У Холанда нет изъянов, Ибрагимович в его возрасте не умел так делать. В общем, одного кандидата у меня нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Булыкин: не удивлюсь, если Месси выиграет «Золотой мяч» даже без появления в списке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android