Валерий Непомнящий: отдавал бы «Золотой мяч» Месси, пока он жив и играет

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о претендентах на «Золотой мяч».

«Я бы отдавал «Золотой мяч» Месси, пока он играет и жив (смеётся). Шучу! На самом деле, столько кандидатов, непонятно, какие критерии для этого используют. Мне нравятся много футболистов, но выбрать одного не в моих силах. Понимаю, что, скорее всего, награду отдадут Винисиусу, но у него шлейф — не очень дружит с публикой.

Поверьте мне, сколько этих наград выдают, я так никогда не понимал, как люди оценивают. Мбаппе только начал подниматься, начинаются к нему придирки, с чем-то его засекли. Холанд блистал, сейчас о нём говорят не очень. И тот, и другой просто выдающиеся игроки — на века. У Холанда нет изъянов, Ибрагимович в его возрасте не умел так делать. В общем, одного кандидата у меня нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.