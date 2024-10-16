Португальский агент Барбоза: Батракову нужно доиграть в «Локомотиве» до конца сезона

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался об интересе скаутов из Европы к хавбеку «Локомотива» Алексею Батракову.

«Алексей – хороший игрок, думаю, что все скауты следят за тем, как он играет. Потенциально это интересный, одарённый игрок. Вопрос в том, что, если зайдёт речь о его переходе, как это сложится – трудно сказать.

Конечно, нужно посмотреть, как он будет играть на протяжении этого сезона. Нужно доиграть как минимум до конца сезона, потому что зимнее трансферное окно очень специфическое, и рынок очень ограничен. Большие сделки происходят только летом», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Алексей Батраков является лучшим футболистом Европы по системе «гол+пас» на старте сезона: у хавбека «Локомотива» 7+6 в 11 матчах РПЛ. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.