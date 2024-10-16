Станислава Черчесова наказали за шутку про казахский язык

Главного тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова оштрафовали из-за шутки о казахском языке. Об этом сообщил президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

«Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», – приводит слова Барменкулова BaigeNews.

После игры со Словенией в Лиге наций российский специалист решил пошутить. Один из журналистов задал вопрос на казахском языке, а Черчесов парировал следующей фразой: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Позже в Министерстве туризма и спорта попросили Казахстанскую федерацию футбола (КФФ) объяснить поведение российского тренера.