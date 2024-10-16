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Месси назвал футболиста, который должен выиграть «Золотой мяч» в этом году

Месси назвал футболиста, который должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
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Капитан сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси считает, что его партнёр по национальной команде Лаутаро Мартинес должен получить «Золотой мяч».

«Он провёл потрясающий сезон. Он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забил [победный гол] в финале. Лаутаро заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой», – приводит слова Месси La Gazzetta dello Sport.

В 2024 году Мартинес завоевал золотые медали чемпионата Италии в составе «Интера», попутно став лучшим бомбардиром сезона в Серии А. Также в составе сборной Аргентины он стал победителем Кубка Америки, где тоже выиграл бомбардирскую гонку.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в Париже в театре Шатле.

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