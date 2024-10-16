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Экс-игрок «Зенита» Вьештица: Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Вьештица: Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории РПЛ
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Экс-защитник санкт-петербургского «Зенита» Милан Вьештица поделился мнением о карьере нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Дзюба – хороший футболист, мы с ним играли друг против друга. Отличный игрок, и статистика говорит за него. Очень рад, что у него сложилась прекрасная карьера. Желаю всем футболистам такой карьеры. Уверен, что он станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола», — приводит слова Вьештицы Metaratings.

С сентября 2024 года Артём Дзюба выступает за «Акрон». В составе тольяттинского клуба он отметился одним забитым мячом. В гонке за звание лучшего бомбардира в истории российского футбола форвард отстаёт от Александра Кержакова на три гола.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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