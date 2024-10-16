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Бывший гендиректор «Челси» Грановская отреагировала на назначение Тухеля в сборную Англии

Бывший гендиректор «Челси» Грановская отреагировала на назначение Тухеля в сборную Англии
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Бывший генеральный директор лондонского «Челси» Марина Грановская прокомментировала назначение тренера Томаса Тухеля в сборную Англии.

«Томас знает, как выигрывать трофеи. Мои поздравления, Томас Тухель и сборная Англии! Чемпионат мира 2026 года станет более захватывающим», — написала Грановская в одной из социальных сетей.

Предыдущим местом работы 51-летнего Томаса Тухеля была немецкая «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и другие немецкие клубы.

Грановская покинула должность генерального директора «Челси» в конце июня 2022 года, менее чем через месяц после того, как Боули купил клуб у бывшего владельца Романа Абрамовича.

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