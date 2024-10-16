Экс-тренер «Зенита» Петржела: Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали «Золотой мяч»

Экс главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела назвал российских футболистов, которые заслуживали получить «Золотой мяч».

«[Андрей] Аршавин, [Александр] Кержаков и [Владислав] Радимов заслуживали получить «Золотой мяч» в своё время. Это были самые большие звёзды России — они были на уровне с Павлом Недведом, Патриком Бергером и Владимиром Шмицером. Эти трое выиграли Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Все эти игроки начинали со мной», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Властимила Петржелы выиграл Кубок страны и серебряные медали российского чемпионата. Тренер возглавлял сине-бело-голубых с 2002 по 2006 год.