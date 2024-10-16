Стало известно, на какую сумму оштрафовали Черчесова за шутку про казахский язык

Казахстанская федерация футбола оштрафовала главного тренера национальной команды Станислава Черчесова на 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей) за шутку о казахском языке.

«Штраф наложен в рамках этического регламента. Он составил 200 МРП — месячный расчётный показатель — 738 400 тенге», — приводит слова представителя федерации ТАСС.

Минспорта Казахстана накануне потребовало провести разъяснительную работу с Черчесовым в связи с тем, что после матча со сборной Словении (0:1) в Лиге наций российский тренер ответил журналисту в футболке французского «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»