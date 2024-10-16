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Стало известно, на какую сумму оштрафовали Черчесова за шутку про казахский язык

Стало известно, на какую сумму оштрафовали Черчесова за шутку про казахский язык
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Казахстанская федерация футбола оштрафовала главного тренера национальной команды Станислава Черчесова на 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей) за шутку о казахском языке.

«Штраф наложен в рамках этического регламента. Он составил 200 МРП — месячный расчётный показатель — 738 400 тенге», — приводит слова представителя федерации ТАСС.

Минспорта Казахстана накануне потребовало провести разъяснительную работу с Черчесовым в связи с тем, что после матча со сборной Словении (0:1) в Лиге наций российский тренер ответил журналисту в футболке французского «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

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