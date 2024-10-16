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Почётный президент РФС Колосков: Черчесов выправит ситуацию в сборной Казахстана

Почётный президент РФС Колосков: Черчесов выправит ситуацию в сборной Казахстана
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о работе главного тренера национальной команды Казахстана Станислава Черчесова.

«Я думаю, что Станислав Саламович сможет показать свою состоятельность. У него всё для этого есть: и опыт, и знания. Он работал и в клубах, и в национальных командах. Так что, уверен, Черчесов выправит ситуацию и восстановит доверие в сборной Казахстана», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После четырёх сыгранных туров группового турнира Лиги наций УЕФА казахстанская команда с одним очком занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы 3 Лиги B. Российский специалист возглавляет сборную Казахстана с июня 2024 года.

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