Почётный президент РФС Колосков: Черчесов выправит ситуацию в сборной Казахстана

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о работе главного тренера национальной команды Казахстана Станислава Черчесова.

«Я думаю, что Станислав Саламович сможет показать свою состоятельность. У него всё для этого есть: и опыт, и знания. Он работал и в клубах, и в национальных командах. Так что, уверен, Черчесов выправит ситуацию и восстановит доверие в сборной Казахстана», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После четырёх сыгранных туров группового турнира Лиги наций УЕФА казахстанская команда с одним очком занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы 3 Лиги B. Российский специалист возглавляет сборную Казахстана с июня 2024 года.