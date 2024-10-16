Защитник ЦСКА Дивеев: во время тренировки сборной мальчик сказал мне: «Спартак» лучше!»

Защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал истории из своего общения с болельщиками.

«Во время тренировки сборной с детьми один мальчик сказал мне на поле: «Спартак» лучше!». Ответил: «Ну ладно». Задело ли? Это ребёнок, он имеет право сказать своё мнение. Ну, болеет за «Спартак» — молодец.

Бывает, что и на улицах подходят болельщики со словами: «Можно сфоткаться? Но я за «Спартак» болею». Все равно не отказываю в фото», — приводит слова Дивеева Sport24.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.