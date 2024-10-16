В «Фейеноорде» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Сантьяго Хименесу

Технический директор нидерландского «Фейеноорда» Деннис те Клозе прокомментировал информацию об интересе московского «Спартака» к нападающему Сантьяго Хименесу.

«Никакого предложения из России по Хименесу у нас не было, это неправда», — приводит слова те Клозе «Евро-Футбол.Ру».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал хотел подписать лучшего бомбардира «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса. У спортивного директора состоялся ровно один звонок с представителями игрока, потому что в нидерландском клубе попросили за Хименеса € 30 млн, из-за чего сделка оказалась невозможной.

«Спартак» после 11 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.