«Зенит» договорился о товарищеском матче с «Фенербахче» в Стамбуле

Санкт-петербургский «Зенит» договорился с турецким «Фенербахче» о проведении товарищеского матча в ноябре во время паузы на игры национальных команд.

«Зениту» и «Фенербахче» удалось договориться о матче в Стамбуле в ноябре», — приводит слова собеседника «РИА Новости Спорт».

После 11 сыгранных встреч «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Фенербахче», главным тренером которого является португальский специалист Жозе Моуринью, занимает четвёртую строчку в чемпионате Турции, заработав 16 очков.

Во время октябрьской паузы на международные товарищеские матчи сине-бело-голубые провели встречу с сербской «Войводиной» (4:1) из Нови-Сада. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.