Баринов ответил на вопрос, пожалел ли Галактионов о приглашении Дзюбы в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не считает, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов пожалел о приглашении в команду Артёма Дзюбы. Форвард выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года по сентябрь текущего года. Всего он провёл за команду 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

— Как думаешь, Галактионов хоть раз пожалел, что Дзюбу в «Локомотив» взял?

— Думаю, нет, потому что Дзюба нам очень помог. Он суперский отрезок провёл, когда он перешёл к нам, – сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

В матче 10‑го тура РПЛ с «Ростовом» Дзюба забил свой первый мяч в составе «Акрона», в который он перешёл в сентябре. Для россиянина этот гол стал 230‑м в карьере. На данный момент лучшим бомбардиром в истории российского футбола является Александр Кержаков, который завершил профессиональную карьеру в 2017 году, на его счету 233 гола.