Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов ответил на вопрос, пожалел ли Галактионов о приглашении Дзюбы в «Локомотив»

Баринов ответил на вопрос, пожалел ли Галактионов о приглашении Дзюбы в «Локомотив»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не считает, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов пожалел о приглашении в команду Артёма Дзюбы. Форвард выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года по сентябрь текущего года. Всего он провёл за команду 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять голевых передач.

— Как думаешь, Галактионов хоть раз пожалел, что Дзюбу в «Локомотив» взял?
— Думаю, нет, потому что Дзюба нам очень помог. Он суперский отрезок провёл, когда он перешёл к нам, – сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

В матче 10‑го тура РПЛ с «Ростовом» Дзюба забил свой первый мяч в составе «Акрона», в который он перешёл в сентябре. Для россиянина этот гол стал 230‑м в карьере. На данный момент лучшим бомбардиром в истории российского футбола является Александр Кержаков, который завершил профессиональную карьеру в 2017 году, на его счету 233 гола.

Материалы по теме
Дзюба и Соболев в РПЛ: скандалы, интриги, расследования… А будут ли голы?
Дзюба и Соболев в РПЛ: скандалы, интриги, расследования… А будут ли голы?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android