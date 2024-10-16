Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о лекциях по судейству для игроков РПЛ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, была ли у команды встреча с руководителем судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

– У вас, кстати, были встречи с Мажичем?

– С Мажичем – нет, но РФС устраивал командам лекцию. Каждый год организовывается встреча, там рассказывают про разные эпизоды, объясняется, где красная, а где нет. Мне трудно сказать, помогают они или нет. В плане того, что порой узнаёшь что-то новое – да. Есть ведь какие-то микроправила, которые ты вроде и выполняешь, но даже не знаешь об их существовании, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

После 11 сыгранных матчей «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.