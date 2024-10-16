Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «СКА-Ростов» Баста высказался об игре Глушакова, Набабкина и Жиркова

Президент «СКА-Ростов» Баста высказался об игре Глушакова, Набабкина и Жиркова
Аудио-версия:
Комментарии

Рэпер и президент «СКА-Ростов» Василий Вакуленко (Баста) высказался о важности полузащитника Дениса Глушакова, защитника Кирилла Набабкина и хавбека Юрия Жиркова для ростовской команды.

«Глушаков, Набабкин и Жирков вносят серьёзный вклад в развитие «СКА-Ростов». Они постепенно сыгрываются с командой. Последняя игра была очень тяжёлой. Lit Energy — непростая команда. У нас с ними принципиальное спортивное противостояние. Как оказалось, в Медиалиге вообще нет слабых команд. От любого клуба может прилететь нежданчик. Тем и интересна Медиалига», — приводит слова Басты Legalbet.

После семи сыгранных матчей «СКА-Ростов» располагается на девятой строчке в турнирной таблице МФЛ, набрав девять очков. Возглавляет рейтинг московский «Амкал», у которого 18 очков.

Материалы по теме
Николай Осипов: обсуждаем увеличение количества медиакоманд в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android