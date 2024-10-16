Президент «СКА-Ростов» Баста высказался об игре Глушакова, Набабкина и Жиркова

Рэпер и президент «СКА-Ростов» Василий Вакуленко (Баста) высказался о важности полузащитника Дениса Глушакова, защитника Кирилла Набабкина и хавбека Юрия Жиркова для ростовской команды.

«Глушаков, Набабкин и Жирков вносят серьёзный вклад в развитие «СКА-Ростов». Они постепенно сыгрываются с командой. Последняя игра была очень тяжёлой. Lit Energy — непростая команда. У нас с ними принципиальное спортивное противостояние. Как оказалось, в Медиалиге вообще нет слабых команд. От любого клуба может прилететь нежданчик. Тем и интересна Медиалига», — приводит слова Басты Legalbet.

После семи сыгранных матчей «СКА-Ростов» располагается на девятой строчке в турнирной таблице МФЛ, набрав девять очков. Возглавляет рейтинг московский «Амкал», у которого 18 очков.