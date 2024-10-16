Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич назвал соперников, с которыми сборная Россия могла бы сыграть в октябре

Генич назвал соперников, с которыми сборная Россия могла бы сыграть в октябре
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный спортивный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, с кем сборная России по футболу могла сыграть во время октябрьского тренировочного сбора.

«Удивлён, что Мексика, например, играла с «Валенсией». Стоило обсудить возможность игры с ними, но, возможно, не хватало времени. В сложившихся условиях соперником мог выступить кто-то из «ближнего круга»: молодёжная сборная, клуб РПЛ. ЦСКА, например, сыграл контрольный матч с «Пари НН», «Зенит» — с сербской «Войводиной».

Понимаю издержки клубных тренеров в связи с матчами со сборной, но «Зенит» всю паузу на игры сборных расписал, состав остался вполне боеспособный — они могли бы выступить отличным соперником для сборной. Были бы хорошая афиша и явка на этот матч», — написал Генич в своём дзен-канале.

Материалы по теме
Сборная России без соперников — это провал. Почему не было запасного варианта?
Сборная России без соперников — это провал. Почему не было запасного варианта?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android