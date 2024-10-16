«Торпедо» Москва — «Балтика»: стартовые составы команд на матч Пути регионов Кубка России

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Сегодня, 16 октября, в матче 1/16 финала Фонбет Кубка России встретятся московское «Торпедо» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Галимов из Екатеринбурга. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Торпедо» Москва: Волков, Насыров, Кузьмичёв, Иваньков, Байтуков, Орехов, Костин, Шитов, Корян, Червяков, Камара.

«Балтика»: Любаков, Осипов, Маляров, Стефанович, Алекс, Терентьев, Андраде, Зазвонкин, Титков, Бегун, Аванесян.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.