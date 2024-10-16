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«Спартак» из Костромы обыграл «Родину» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России

«Спартак» из Костромы обыграл «Родину» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 16 октября, прошёл матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московская «Родина» и «Спартак» из Костромы. Игра проходила в Москве на стадионе «Сапсан-Арена». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Скорочкиным. Встреча закончилась победой гостей. Итоговый счёт — 2:1 в пользу клуба из Костромы.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак Кс
Кострома
1:0 Калмыков – 1'     1:1 Саплинов – 8'     1:2 Жилмостных – 48'    

У хозяев отличился Амур Калмыков. В составе гостей забили Александр Саплинов и Денис Жилмостных.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

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