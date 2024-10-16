Игрок «Локомотива» Баринов честно рассказал, о чём мечтает

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал о своей мечте.

«Пожелаю себе ещё что‑то выиграть в России. Я хочу, чтобы это счастье, этот момент со мной разделил мой сын. Для меня это очень важно.

Хочу, чтобы мой сын увидел чемпионство папы или выигранный Кубок», — заявил Баринов в эфире «Матч ТВ».

Дмитрий Баринов является воспитанником железнодорожников. В прошедшем сезоне он отыграл 32 матча за российский клуб, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Трудовое соглашение Дмитрия с командой рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник оформил три результативные передачи в 15 матчах за московский коллектив.