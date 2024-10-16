Главный тренер сборной Англии Тухель рассказал, останется ли Кейн капитаном команды

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос, останется ли нападающий Гарри Кейн капитаном национальной команды.

«Все знают, как я отношусь к Гарри. Мне пришлось сильно постараться, чтобы привести его в «Баварию». Он уже на пути к тому, чтобы стать легендой. Слишком рано принимать такие решения. Я хочу отдать дань уважения Ли Карсли и не вмешиваться в его работу», — приводит слова Тухеля Goal.

Специалист приступит к работе в английской национальной команде с 2025 года. Соглашение рассчитано до июля 2026-го. Ранее Томас Тухель работал в «Майнце», дортмундской «Боруссии», «ПСЖ», лондонском «Челси» и в мюнхенской «Баварии».