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Кейн отреагировал на назначение Тухеля главным тренером сборной Англии

Кейн отреагировал на назначение Тухеля главным тренером сборной Англии
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Капитан и нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался по поводу назначения немецкого специалиста Томаса Тухеля на пост главного тренера национальной команды.

«С нетерпением жду возможности снова поиграть под руководством босса!» — написал Кейн в социальной сети X (ранее Twitter).

На ноябрьских международных товарищеских матчах группового турнира Лиги наций УЕФА со сборной Англии на временной основе продолжит работать исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Ли Карсли. На этой паузе «три льва» сыграют с Грецией (11 ноября) и Ирландией (17 ноября). Ранее Тухель уже работал c Кейном в мюнхенской «Баварии».

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