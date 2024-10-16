Баринов: в плане футбола я могу моментами взрываться, но дома всё меняется

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов заявил, что он является добрым отцом.

— Папа Дима — добрый папа?

— Честно? Очень добрый. Максимально добрый. В плане работы я могу моментами взрываться. Но дома всё меняется, — заявил Баринов в эфире «Матч ТВ».

Дмитрий Баринов является воспитанником железнодорожников. В прошедшем сезоне он отыграл 32 матча за российский клуб, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Трудовое соглашение Дмитрия с командой рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник оформил три результативные передачи в 15 матчах за московский коллектив.