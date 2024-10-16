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Игрок «Ростова» Щетинин: плохо начал сезон, очень переживаю по этому поводу

Игрок «Ростова» Щетинин: плохо начал сезон, очень переживаю по этому поводу
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин оценил свою игру в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я плохо начал нынешний сезон. Очень сильно переживаю по этому поводу, но меня поддерживает моя семья. Я стараюсь, но где-то что-то не получается. Думаю, мне просто нужно забить, и игра пойдёт. Потому что в прошлом сезоне у меня было, что я отдал, забил, и дальше игра пошла. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу набрать форму», — приводит слова Щетинина Legalbet.

В нынешнем сезоне Щетинин сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 3 млн.

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