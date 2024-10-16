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«Стас за словом в карман не полезет». Ловчев — о скандале Черчесова в Казахстане

«Стас за словом в карман не полезет». Ловчев — о скандале Черчесова в Казахстане
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на скандал вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Ну да, это все посчитали неуважительным, но, если бы они обыграли Словению, никто бы этой шутки и не заметил. А тут проиграли, началось. Стас такой человек, за словом в карман не полезет, может ответить журналистам, ни с кем заигрывать не будет», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Минспорта Казахстана накануне потребовало провести разъяснительную работу с Черчесовым в связи с тем, что после матча со сборной Словении (0:1) в Лиге наций российский тренер ответил журналисту в футболке французского «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

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