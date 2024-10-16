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В «Пари НН» рассказали, почему приняли решение расстаться с Сашей Иличем

В «Пари НН» рассказали, почему приняли решение расстаться с Сашей Иличем
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что решение уволить тренера Сашу Илича было обусловлено необходимостью перезагрузить работу команды.

«С Сашей действительно расстались очень хорошо. Мы благодарны ему за то время, что он был с командой. Благодаря ему клуб сохранился в РПЛ. Все понимали, что нужно перезагружать работу команды, делать её быстрее и результативнее. Это было правильное и своевременное решение.

Большое спасибо Саше. Вокруг этой истории много хейта, кто‑то негативит в одну сторону, кто‑то — в другую. Подчеркну, что это обоюдное решение двух сторон. Никаких обид нет», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре нижегородцы проведут встречу с «Ростовом». Матч состоится 19 октября, начало — в 14:00 мск.

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