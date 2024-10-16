Ловчев: Черчесов не виноват в результатах сборной Казахстана

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев не считает, что Станислав Черчесов виноват в результатах сборной Казахстана.

«Сборная Казахстана никогда не выходила на чемпионат мира или Европы, там невысокий уровень футбола. Так что главная задача тренера — собрать игроков и выставить их на поле, главное, чтобы они были. В результатах сборной Казахстана Черчесов не виноват, семи дней подготовки не хватит никому», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

В четырёх матчах под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана не побеждала и не забивала.

Напомним, Минспорта Казахстана накануне потребовало провести разъяснительную работу с Черчесовым в связи с тем, что после матча со сборной Словении (0:1) в Лиге наций российский тренер ответил журналисту в футболке французского «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»