Канчельскис — о Черчесове: правда ли, что журналист сидел в майке «ПСЖ»?

Экс-полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порассуждал о перспективах российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды Казахстана.

— А стоило ли Черчесову шутить про «французский язык»?

— Я не был на пресс-конференции. Надо смотреть контекст. Как ему задали вопрос на казахском, каким тоном? Правда ли, что журналист сидел в майке «ПСЖ»? Не видел, не знаю, только читал. Просто сейчас не надо огульно критиковать Черчесова за этот эпизод. Дайте человеку время выучить казахский. Дайте хотя бы полгода, а потом уже задавайте вопросы на казахском. Он там работает только месяц. Конечно, не ответит на такие вопросы. Не выучит язык за такой срок. Если его спрашивают по-казахски, что он должен был ответить?

— Значит, у Черчесова своя правда?

— Ну… Если вас сейчас спросят на казахском, вы же не ответите, так?

— Почему сборная под руководством Черчесова так невзрачно выступает?

— Надо находиться внутри, чтобы лучше понять ситуацию, — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».