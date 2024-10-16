Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис — о Черчесове: правда ли, что журналист сидел в майке «ПСЖ»?

Канчельскис — о Черчесове: правда ли, что журналист сидел в майке «ПСЖ»?
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порассуждал о перспективах российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды Казахстана.

— А стоило ли Черчесову шутить про «французский язык»?
— Я не был на пресс-конференции. Надо смотреть контекст. Как ему задали вопрос на казахском, каким тоном? Правда ли, что журналист сидел в майке «ПСЖ»? Не видел, не знаю, только читал. Просто сейчас не надо огульно критиковать Черчесова за этот эпизод. Дайте человеку время выучить казахский. Дайте хотя бы полгода, а потом уже задавайте вопросы на казахском. Он там работает только месяц. Конечно, не ответит на такие вопросы. Не выучит язык за такой срок. Если его спрашивают по-казахски, что он должен был ответить?

— Значит, у Черчесова своя правда?
— Ну… Если вас сейчас спросят на казахском, вы же не ответите, так?

— Почему сборная под руководством Черчесова так невзрачно выступает?
— Надо находиться внутри, чтобы лучше понять ситуацию, — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

Материалы по теме
«Задают на казахском — он не может ответить. Это неправильно?» Канчельскис — о Черчесове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android