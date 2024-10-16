«Торпедо» Москва — «Балтика»: Зазвонкин довёл счёт до разгромного на 45+1-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/16 финала Фонбет Кубка России, в котором встречаются московское «Торпедо» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым из Екатеринбурга. Встреча началась в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 0:3.

На 19-й минуте полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Затем на 37-й минуте нападающий Илья Стефанович увеличил преимущество гостей. Довёл счёт до разгромного на 45+1-й минуте Иван Зазвонкин.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.