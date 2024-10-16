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Ловчев объяснил, почему Черчесов справится с проблемами в сборной Казахстана

Ловчев объяснил, почему Черчесов справится с проблемами в сборной Казахстана
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов справится с проблемами.

«Черчесов справится с проблемами в сборной Казахстана, я его хорошо знаю, он человек с характером. Понимаете, там в Казахстане, как и в большинстве постсоветских республик — беда с футболом. Они если одну игру выиграют, для них это успех на несколько лет. Я знаю об уровне их футбола не понаслышке, у меня там играл сын и даже становился лучшим игроком чемпионата в 2002 году», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, в четырёх матчах под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана не побеждала и не забивала.

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