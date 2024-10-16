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Канчельскис — о результатах Адиева в Казахстане: при нём сборная «ловила» соперников

Канчельскис — о результатах Адиева в Казахстане: при нём сборная «ловила» соперников
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Экс-полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис объяснил результаты национальной команды Казахстана под руководством экс-тренера Магомеда Адиева.

— При Адиеве был результат.
— Не спорю. Но тому есть объяснение.

— Какое?
— Не хочу умалять заслуг Адиева. Но при нём сборная играла дома на искусственном поле, «ловила» соперников. Я видел его, оно в ужасном состоянии, соперник сразу теряет всё своё преимущество. Казахстан в том числе и за счёт поля набирал очки. Сейчас сборная выступает на стадионе «Кайрат». Там прекрасное поле естественного покрытия. На нём легче созидать, соперники лучше комбинируют, взламывают оборону казахов. То есть Казахстан лишился своего прежнего козыря, команде надо перестраиваться.

— Эти результаты сильно ударят по тренерской репутации Черчесова?
— Ну… Такова тренерская доля. В Венгрии у него получилось, в Казахстане – пока не очень. Много факторов, всей картины я не знаю, — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

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