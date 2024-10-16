Александр Медведев: есть несколько команд, с которыми «Зенит» может сыграть в марте

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о товарищеских матчах петербургской команды во время пауз на игры сборных.

«Переговоры с «Фенербахче» о товарищеском матче находятся на продвинутой стадии. Надеюсь, что скоро сможем официально объявить о дате и о времени встречи. Игра пройдёт в Стамбуле в ноябрьскую паузу на матчи сборных.

Что касается мартовской паузы, есть несколько кандидатов в соперники, но я пока не буду их называть. Они из разных стран», — приводит слова Медведева Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что санкт-петербургский «Зенит» договорился с турецким «Фенербахче» о проведении товарищеского матча в ноябре во время паузы на игры национальных команд.