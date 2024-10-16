«Ты испортил футбол». Лука Тони обратился к Хосепу Гвардиоле при встрече

Бывший футболист Лука Тони обсудил с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой его тактику. Тони в шутку обвинил Гвардиолу в том, что тот испортил футбол.

Лука Тони: Ты испортил футбол «ложной девяткой». Из-за этого я не мог найти команду четыре года. Можешь ли ты сказать, что использовал «ложную девятку» только с Месси? Тебе нравятся (классические) центральные нападающие?

Хосеп Гвардиола: У меня Холанд забил 60 голов. Мы взяли с ним требл. Но центральные нападающие должны быть хорошими, понимаешь?

Лука Тони: Хорошо, но прекращай уже с «ложной девяткой». Большие центральные нападающие лучше.

Лука Тони завершил игровую карьеру в 2016 году. Будучи футболистом, он выступал на позиции центрального нападающего за такие клубы, как мюнхенская «Бавария», «Рома», «Фиорентина», «Ювентус», «Аль-Наср», «Верона».