Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Балтика. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно состояние травмированных игроков «Локомотива» Ракова и Фассона

Стало известно состояние травмированных игроков «Локомотива» Ракова и Фассона
Аудио-версия:
Комментарии

Появились подробности восстановления нападающего «Локомотива» Вадима Ракова и защитника Лукаса Фассона.

По информации «РБ Спорт», Вадим Раков восстановился от травмы и занимается в общей группе в преддверии матча 12-го тура РПЛ с «Химками», который пройдёт 19 октября в 16:30 мск. Однако его участие в игре остаётся под вопросом.

Что касается Фассона, то он на данный момент занимается по индивидуальной программе.

Раков в текущем сезоне сыграл 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. На счету Фассона три игры без результативных действий.

«Локомотив» по итогам 11 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 27 очков и уступают лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.

Материалы по теме
Дмитрий Баринов: говорю Ракову, что нужно ходить в зал, но он меня вообще не слышит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android