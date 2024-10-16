Стало известно состояние травмированных игроков «Локомотива» Ракова и Фассона

Появились подробности восстановления нападающего «Локомотива» Вадима Ракова и защитника Лукаса Фассона.

По информации «РБ Спорт», Вадим Раков восстановился от травмы и занимается в общей группе в преддверии матча 12-го тура РПЛ с «Химками», который пройдёт 19 октября в 16:30 мск. Однако его участие в игре остаётся под вопросом.

Что касается Фассона, то он на данный момент занимается по индивидуальной программе.

Раков в текущем сезоне сыграл 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. На счету Фассона три игры без результативных действий.

«Локомотив» по итогам 11 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 27 очков и уступают лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.