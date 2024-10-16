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Почётный президент РФС Колосков: Черчесов способен работать в любом клубе РПЛ

Почётный президент РФС Колосков: Черчесов способен работать в любом клубе РПЛ
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о перспективах главного тренера национальной команды Казахстана Станислава Черчесова.

«Черчесов способен работать в любом клубе РПЛ. У меня нет сомнений, что специалист с таким опытом и знаниями будет востребован в России. Где именно может работать Станислав Саламович, будут решать руководители клубов, которые будут нуждаться в тренере», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После четырёх сыгранных туров группового турнира Лиги наций УЕФА казахстанская команда с одним очком занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы 3 Лиги B. Российский специалист возглавляет сборную Казахстана с июня 2024 года.

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