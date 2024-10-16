«Станкович сильнее Семака». Кузьмичёв — о выборе хавбека Барко перейти в «Спартак»

Бывший заместитель генерального директора московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказал предположение, почему полузащитник Эсекьель Барко в минувшее летнее трансферное окно предпочёл перейти в столичный клуб, а не в санкт-петербургский «Зенит».

– Вышел инсайд, согласно которому спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал увёл Эсекьеля Барко у «Зенита». Как думаете, за счёт чего возможно легионера увести у «Зенита», кроме как «перебить» предложение, дать банально больше денег? На ваш взгляд, вообще это имело место быть? Если бы «Зенит» хотел Барко реально, уступил бы он «Спартаку»?

– Мне сложно ответить. Могу предположить, что наверняка при всех прочих равных и том, что «Спартак» не мог предложить игроку лучших условий, чем питерский клуб, я думаю, важно, что тренером «Спартака» был Деян Станкович. Скорее всего, это «перевесило» при принятии решения Барко в пользу «Спартака». При всем уважении к Сергею Богдановичу. Станкович сильнее тренер, — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

В нынешнем сезоне Барко сыграл за клуб 10 матчей в чемпионате России, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.