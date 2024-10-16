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Сочи — Волга Ульяновск, результат матча 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, счёт — 2:0, 16 октября 2024 года

«Сочи» уверенно обыграл ульяновскую «Волгу» в матче 1/16 финала Кубка России
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Завершился матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Сочи» и ульяновская «Волга». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Данилом Кашириным из Уфы. «Сочи» одержал победу со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Шушеначев – 33'     2:0 Барт – 89'    

На 33-й минуте отличился футболист «Сочи» Артур Шушеначев с передачи полузащитника Владислава Лазарева. На 89-й минуте забил нападающий «Сочи» Руслан Барт.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

Турнирная сетка Кубка России
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