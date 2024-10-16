«Балтика» разгромила московское «Торпедо» в матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 16 октября, прошёл матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московское «Торпедо» и калининградская «Балтика». Игра проходила в Химках на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым. Встреча закончилась победой гостей. Итоговый счёт — 4:0 в пользу клуба из Калининграда.

На 19-й минуте полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Затем на 37-й минуте нападающий Илья Стефанович увеличил преимущество гостей. Довёл счёт до разгромного на 45+1-й минуте Иван Зазвонкин. На 50-й минуте отличился снова Фернандес, оформив дубль во встрече.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.