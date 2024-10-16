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Ловчев назвал главного фаворита в борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Ловчев назвал главного фаворита в борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев назвал фаворита в чемпионской гонке текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионом в нынешнем сезоне станет «Зенит», это предсказуемо», – приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

После 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков.

Напомним, петербуржцы становились чемпионами России по футболу на протяжении шести сезонов подряд. По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые завоевали все возможные трофеи в России.

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