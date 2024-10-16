«Он сам был футболистом, а теперь выкидывает игроков в дубль». Орещук — о Рыкове

Экс спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал работу специалиста Владимира Рыкова на посту заместителя спортивного директора «Пари НН».

«На днях в СМИ писали, что в «Пари НН» больных футболистов выкидывают во вторую команду. Вторая команда тренируется на искусственном поле, футболистам выплачивают отступные по 25 миллионов. Я сначала не поверил в это и улыбнулся, а когда подтвердил сначала один человек, потом второй – вот здесь уже стало не смешно.

Рыков сам играл в футбол и так поступает с игроками! Когда я собирал команду на должности спортивного директора «Динамо» в 2016 году, Рыков приходил в клуб. Все были против его кандидатуры, потому что считали, что он сдаёт матчи. Я взял всю ответственность на себя, успокоил весь клуб – так Рыков оказался в команде. У меня такое ощущение, что человек не помнит, когда, можно сказать, весь клуб его поливал грязью, а я единственный, кто сказал: «Что не доказано, не может существовать». Сейчас я смотрю, что он творит с ребятами, и у меня есть информация, что окончательное решение по футболу именно за Рыковым, и мне становится не по себе. Рыков был футболистом и творит такие вещи», — приводит слова Орещука Metaratings.

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб разорвал контракт с защитником Дмитрием Живоглядовым с компенсацией свыше 20 млн рублей, хотя главный тренер Виктор Гончаренко просил оставить игрока в команде.