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Ловчев объяснил, из-за чего «Зенит» подсдал в последнее время

Ловчев объяснил, из-за чего «Зенит» подсдал в последнее время
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Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР по футболу Евгений Ловчев рассказал, почему петербургский «Зенит» сдал в последнее время.

«Петербуржцы чуть‑чуть подсдали из‑за травмы Глушенкова и небольшого спада в игре Клаудиньо, но всё равно остаются главными фаворитами. Им нужен сильный нападающий, они перепробовали уже несколько бразильцев, Сергеева, Соболева», – приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, после 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков. Петербуржцы становились чемпионами России по футболу на протяжении шести сезонов подряд. По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые завоевали все возможные трофеи в России.

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