Кузьмичёв предположил, сможет ли Батраков зимой перейти в «Зенит» или за рубеж

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением на тему возможного перехода полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова этой зимой в «Зенит» или в европейский клуб.

«Я остаюсь при своём мнении: для Алексея сейчас очень важно своей игрой отблагодарить клуб за то, что, помимо его таланта, ему дали хорошее образование. Он считает правильным своей игрой по крайней мере в ближайшие сезоны вернуть то время, те силы, вернуть болельщикам их ожидания от его игры. Поэтому думаю, что да, он будет в «Локомотиве», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Алексей в текущем сезоне сыграл 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Батраков является лучшим игроком РПЛ по системе «гол+пас».

«Локомотив» после 11 туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков.