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Боец UFC Царукян поддержал блогера Литвина, которого арестовали после драки с фанатом

Боец UFC Царукян поддержал блогера Литвина, которого арестовали после драки с фанатом
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Топовый армянский боец UFC Арман Царукян отреагировал на новость о задержании блогера Михаила Литвина за драку с футбольным фанатом.

«Держись. Свобода рядом», – написал Царукян на своей странице в социальной сети.

Литвин был задержан во время матча Медиалиги между Lit Energy и ростовским СКА. Причиной стало нападение на лидера фанатской трибуны армейцев Сергея Плынина. Блогеру не понравилось, что болельщики скандировали оскорбления в его адрес. После этого на трибунах началась потасовка. На суде Литвин признал свою неправоту. Он пообещал, что подобное больше не повторится. Однако на приговор это особо не повлияло. Блогера арестовали на 13 суток по протоколу о мелком хулиганстве.

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