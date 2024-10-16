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Газзаев: правильный вектор развития — покупать молодых, а не звать 35-летних иностранцев

Газзаев: правильный вектор развития — покупать молодых, а не звать 35-летних иностранцев
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Бывший отечественный тренер Валерий Газзаев оценил средний возраст игроков в чемпионате России.

«Конечно, чемпионат омолодился. И я считаю, что это правильный вектор развития. Клубам РПЛ надо привлекать максимальное количество молодых талантливых игроков, а не приглашать в наш чемпионат 35-летних иностранцев. Сейчас нам надо работать на перспективу», — приводит слова Газзаева Metaratings.

После 11 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 27 очков. Следом идёт московский «Локомотив», у которого также 27 очков. Команда уступает «Краснодару» по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Зенит» с 26 очками.

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