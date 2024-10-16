Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Легенда ЦСКА сидит». Акинфеев пошутил над экс-игроком «Зенита»

«Легенда ЦСКА сидит». Акинфеев пошутил над экс-игроком «Зенита»
Комментарии

Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал легендой армейцев своего одноклубника Данилу Кругового.

«Друзья, ну что, легенда ПФК ЦСКА сидит (показывает на Кругового). Давайте, подписывайтесь активно на него, потому что грустно человеку – он любит медийность», — сказал Акинфеев на видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Напомним, Круговой стал игроком московского ЦСКА минувшим летом, перейдя из «Зенита». В текущем сезоне футболист провёл за красно-синих 15 матчей, забил один гол и записал на свой счёт три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость российского футболиста в € 3 млн.

Материалы по теме
«Вещает». Круговой показал фотографию с Акинфеевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android