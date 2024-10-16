«Легенда ЦСКА сидит». Акинфеев пошутил над экс-игроком «Зенита»

Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал легендой армейцев своего одноклубника Данилу Кругового.

«Друзья, ну что, легенда ПФК ЦСКА сидит (показывает на Кругового). Давайте, подписывайтесь активно на него, потому что грустно человеку – он любит медийность», — сказал Акинфеев на видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

Напомним, Круговой стал игроком московского ЦСКА минувшим летом, перейдя из «Зенита». В текущем сезоне футболист провёл за красно-синих 15 матчей, забил один гол и записал на свой счёт три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость российского футболиста в € 3 млн.